شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. تفاصيل العرضين السعودى والقطرى لضم زيزو.. وسبب رفض الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى نادى الزمالك فى الساعات الأخيرة عرضين من نادى نيوم السعودى والعربى القطرى، لضم أحمد مصطفى زيزو من القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وجاء عرض نيوم السعودى الذى قدم للزمالك، بقيمة 5 ملايين دولار، سيتم سدادها على عدة أقساط، وهو ما رفضه مسئولو الزمالك، وطلبوا زيادة المقابل المادى مع إلغاء فكرة التقسيط على المدى الطويل.

على الجانب الآخر، جاء عرض نادى العربي القطرى لضم زيزو مقابل سداد 3 ملايين دولار للزمالك، مع إمكانية زيادة قيمة العرض ليصل إلى 4 ملايين دولار، وهو ما رفضه الزمالك أيضًا.

ولم يحسم الزمالك وجهة زيزو المقبلة، كما أن اللاعب لم يستقر على تحديد وجهته، خاصة أن المقابل المادى سيكون المؤشر الذى سيحدد بناءً عليه اللاعب وجهته، وكذلك موافقة الزمالك على بيع اللاعب متوقفة على قيمة العرض.

ويتولى حسين لبيب، رئيس نادى الزمالك، ملف المفاوضات مع مسئولى ناديى نيوم السعودى، والعربى القطرى اللذين يرغبان فى الحصول على خدمات اللاعب.