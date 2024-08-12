شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى: تفعيل عقود إعارة ديانج مرهون بتسلم أموال الصفقة من الخلود والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر بالنادى الاهلى أن ناديه لن يُفعِّل صفقة إعارة المالى أليو ديانج للخلود السعودى سوى بعد الحصول على المقابل المادى وهو 500 ألف دولار كاملة.

وقال المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "لم نحصل على قيمة إعارة ديانج للخلود السعودى حتى نعلن عن إتمام الصفقة بشكل رسمى، وفى حالة فشل النادى السعودى فى إرسال قيمة الصفقة تعتبر لاغية ومن حقنا استعادة اللاعب".

وأتم الخلود اتفاقه لضم الثنائي أليو ديانج من الأهلي وجاكسون موليكا من بشيكتاش، لكن لم يتم إعلان ضم الثنائي بشكل رسمي حتى الآن، كما لم يعلن الأهلى عبر موقعه الرسمى عن إعارة اللاعب المالى بشكل رسمى.

وأفادت تقارير صحفية سعودية بأن نادي الخلود تلقى تأكيدا رسميا من لجنة الاستقطابات يفيد بعدم وجود ميزانية من أجل الصفقات هذا الموسم.

ويسعى نادى الخلود، في الوقت الحالي، لإتمام الصفقتين عن طريق توفير الأموال من خزينة النادي الخاصة أو من الأعضاء محبي النادي لحسم الصفقات.

وتم فتح باب القيد في الدوري السعودي خلال الفترة من 18 يوليو الماضي وحتى 2 سبتمبر المقبل.

واتفقت إدارة نادي الخلود السعودى مع الأهلي، على استعارة لاعب الوسط المالي أليو ديانج لمدة موسم، بقيمة 500 ألف دولار.

ويتواجد أليو ديانج مع فريق الخلود بمعسكر تركيا تحت قيادة باولو دوارتي بعد الاتفاق مع الأهلي، وخاض ديانج الموسم الجاري 24 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم دون أن يسجل أو يصنع.

لعب ديانج قبل الأهلى لناديين فقط هما دجوليبا دى باماكو المالى ومولودية الجزائر، ويرتبط النجم المالى بعلاقة قوية مع مشجعى الرداء الأحمر بفضل أدائه المتميز وإخلاصه الكبير للفانلة الحمراء.

ولعب ديانج 212 مباراة بقميص الأهلي في كل البطولات وسجل سبعة أهداف وصنع 11 هدفاً، وتوج مع المارد الأحمر بـ15 لقباً هى أربعة بطولات لدوري الأبطال الأفريقى ولقبين للسوبر الأفريقى وأربعة ألقاب للسوبر المحلى ولقبين للدوري وثلاثة ألقاب لكأس مصر بجانب برونزية كأس العالم للأندية مرتين.

ففى 5 يوليو 2019 أعلن الأهلى تعاقده مع أليو ديانج قادماً من مولودية الجزائر لمدة خمسة مواسم، مقابل مليون و100 ألف يورو، وكان أليو ديانج هو قطعة الشطرنج المفقودة التي كان يبحث عنها الأهلي منذ رحيل محمد شوقي ومن بعده حسام غالي وحسام عاشور، الذين كان يتسم أداؤهم بالفدائية، قبل أن يجد ضالته في الدبابة المالية ديانج، لينهي أزمة الدفندر بصفوف الفريق الأحمر.

وفرض النجم المالى نفسه بقوة على تشكيل الفريق الأحمر، وبات عنصرا لا غنى عنه في الكتيبة الحمراء، بفضل المجهود الجبار الذي يبذله في المباريات، والفدائية التي يتسم بها أداؤه في المباريات وحفظه لمهام وواجبات المكان الذي يلعب به داخل الملعب، وأدى ديانج دورًا مهمًّا في تشكيل الأهلي على المستوى الدفاعي، فهو أول حائط صد لهجمات المنافسين، كما كان يجيد اللعب كليبرو في بعض الأحيان أو الميل يمينا أو يساراً لأداء الواجب الدفاعي مع أحد الظهيرين، بخلاف قدرته الفائقة في استخلاص الكرة من أقدام المنافسين.