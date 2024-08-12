شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن سبورت يتقدم على الاتحاد السكندرى بهدف فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى فريق مودرن سبورت، الشوط الأول أمام نظيره الاتحاد السكندري، متقدما بهدف دون رد، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا ضمن منافسات الجولة الـ33 من مسابقة الدوري المصري الممتاز، على استاد القاهرة.

وجاء الهدف في الدقيقة 12 بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء من اللاعب عبد الكبير الوادي سكنت يسار المرمي.

ويحتل مودرن سبورت المركز الخامس فى جدول مسابقة الدوري برصيد 50 نقطة، حصدها بعد خوض 32 مباراة، حيث فاز في 13 مباراة وتعادل في 11 لقاء وخسر 8 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو مودرن سبورت 37 هدفاً واستقبلت شباكهم 26.

وضم تشكيل الاتحاد السكندري حارس المرمى كلا من: المهدي سليمان، وخط الدفاع: هشام صلاح، محمود شبانه، أبوسليمة، كريم الديب، وخط الوسط: الغندور، فرانك الآن، مورو ساليفو، عمر الوحش، وخط الهجوم: فان ديرك، ميسي

وعلى مقاعد البدلاء: عمرو خليل، شريف رضا، عمرو صالح، عبد الغني، هاني الطامي، مصطفى إبراهيم، بلال السيد، ناصر ناصر، مازن أشرف، عموري.

بينما ضم تشكيل مودرن سبورت في حراسة المرمى كلا من: محمود حمدي، وخط الدفاع: باسم علي، محمود رزق، علي الفيل، جوزيف جوناثان، وفي وسط: غنام محمد، عمرو السيسي، محمد صادق، عبد الكبير الوادي، وفي الهجوم: ارنولد ايبا، أحمد عاطف".

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد طارق، طارق طه، محمد محمود، علي زعزع ، محمود شعبان ، خالد رضا ، هشام عادل، أحمد كباكا، علي ياسر