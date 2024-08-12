شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبى يسيطر على الشوط الأول بين سيراميكا وسموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول بين سيراميكا وسموحه بالتعادل السلبى بين الفريقين في المباراة المقامة بينهما باستاد المقاولون العرب في افتتاحية الجولة الـ33 لدورى نايل.

سيطر لاعبو سيراميكا على مجريات الشوط الأول تماما وأضاع لاعبوه العديد من الفرص والانفرادات السهلة أمام مرمى الهانى سليمان حارس مرمى سموحة الذى زاد عن مرماه ببسالة حتى أطلق حكم المباراة صافرته، معلنا نهاية الشوط بالتعادل السلبى بين الفريقين.



وجاء تشكيل سيراميكا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: عبد الرحمن بودي - خالد صبحي - سعد سمير - محمد توني.

خط الوسط: محمد عادل - محمد إبراهيم - إبراهيم محمد - احمد القرموطي - صامويل أمادي.

خط الهجوم: مروان عثمان.



حراسة المرمى: الهاني سليمان.

خط الدفاع: بركات حجاج، عبدالرحمن عامر، جاستين، أحمد خالد.

خط الوسط: عمرو قلاوه، محمد كناريا، أبوبكر ليادي، الحبيب أحمد.

خط الهجوم: أحمد على، فادي فريد.