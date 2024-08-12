شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الإثنين 12- 8- 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين الموافق 12- 8- 2024 العديد من الأخبار المهمة، جاء أبرزها: الأهلي يرفع عرضه المالي لضم محمد علي بن رمضان لـ2 مليون دولار، والمقابل المادى يحدد وجهة زيزو بعد عرض العربى القطرى ونيوم السعودى.

الأهلي يرفع عرضه المالي لضم محمد علي بن رمضان لـ2 مليون دولار

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المقابل المادى يحدد وجهة زيزو بعد عرض العربى القطرى ونيوم السعودى

تفاصيل عرض العربى القطرى لضم زيزو من الزمالك

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