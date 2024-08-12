شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة المقاولون فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

اختتم فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال، استعداداته لمواجهة المقاولون العرب على استاد الإسماعيلية، في إطار منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من دورى nile.

وعقد إيهاب جلال أكثر من جلسة مع اللاعبين، لحثهم على بذل أقصى جهد من أجل تحقيق الفوز وحسم بقاء الفريق فى الدورى الموسم المقبل.

من جانبه، أكد عماد سليمان للاعبين عدم اتخاذ أى قرار بشأن رحيل أى لاعب عن الفريق وأن كل اللاعبين متواجدين مع الفريق لآخر دقيقة فى الموسم.

ويستعيد فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال، خدمات لاعبه عبد الكريم مصطفى أمام المقاولون العرب، حيث غاب اللاعب عن الإسماعيلى أمام بلدية المحلة التى خسرها الفريق بأربعة أهداف مقابل هدفين، لتراكم الإنذارات وأصبح اللاعب جاهزا لدخول قائمة الإسماعيلى والعودة لتشكيل الدراويش أمام المقاولون العرب، بينما يغيب محمد عمار عن الإسماعيلى للإيقاف بعد الحصول على الإنذار الثالث أمام بلدية المحلة.

ويسعى إيهاب جلال المدير الفنى للإسماعيلى إلى استغلال إقامة المباراة في الإسماعيلية من أجل حصد النقاط الثلاثة لضمان البقاء في الدورى الموسم المقبل بشكل رسمي.

ويحتل فريق الإسماعيلى المركز الرابع عشر في ترتيب جدول الدورى برصيد 32 نقطة، جمعها من 32 مباراة خاضها حتى الآن، حيث فاز في 7 مواجهات وتعادل في 11 لقاء وخسر 14 مباراة، وسجل لاعبو الإسماعيلى 32 هدفا واستقبلت شباكهم 40 هدفا.



تدريب الإسماعيلي



تدريبات الإسماعيلي



عبد الرحمن مجدي