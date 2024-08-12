شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبدأ الاستعداد للقاء إنبى بدون راحة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة إنبي المقرر لها يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ33 لبطولة الدوري الممتاز.

وأدى لاعبو الفريق الذين شاركوا أمس في مباراة زد إف سي، تدريبات استشفائية، فيما استكمل اللاعبون الشباب تدريباتهم على ملعب التتش.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على زد بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت أمس على استاد القاهرة والمؤجلة من الجولة الـ25 لبطولة الدوري.

ورفع الأهلي رصيده إلى 84 نقطة بعد الفوز على زد، فيما كان الفريق قد حسم الفوز ببطولة الدوري رسميا عقب مباراة سموحة، التي أقيمت على استاد برج العرب وانتهت بفوز الأهلي.



الأهلي الأهلي



الأهلي



تدريب الاهلي



تدريب اهلي



تدريبات الأهلي في التتش



خالد بيبو



مران الأهلي الأهلي



مران الأهلي