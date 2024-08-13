أخبار النادى الأهلى اليوم الإثنين 12 - 8 - 2024

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القاهرة - سامية سيد -

شهد النادى الأهلى اليوم الإثنين 12 - 8 - 2024، العديد من الأخبار المهمة، على رأسها تأجيل تفعيل عقد ديانج مع الخلود السعودى واستمرار مصطفى مخلوف فى حراسة المرمى أمام إنبى.

الأهلى: تفعيل عقود إعارة ديانج مرهون بتسلم أموال الصفقة من الخلود

كشف مصدر بالنادى الاهلى أن ناديه لن يُفعِّل صفقة إعارة المالى أليو ديانج للخلود السعودى سوى بعد الحصول على المقابل المادى وهو 500 ألف دولار كاملة.

نشر مصطفى شوبير حارس مرمى النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي قائمة أعلى اللاعبين تصنيفًا في بطولة دوري أبطال أفريقيا في نسختها الأخيرة والتي توج المارد الأحمر بلقبها.

كشفت تقارير صحفية جنوب أفريقية، اليوم الإثنين، أن النجم الجنوب أفريقي بيرسي تاو جناح نادي الأهلي غير سعيد فى القلعة الحمراء ويسعي لمغادرتها خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

بدأ مسئولو النادى الأهلى رحلة البحث عن طبيب نفسى يتواجد فى الجهاز الفنى لفريق الكرة استعداداً لانطلاق الموسم الجديد.

استفسر مسئولو النادى الأهلى من نظرائهم فى نادى الخلود السعودى عن مصير صفقة استعارة المالى أليو ديانج لاعب خط وسط الفريق الأحمر.

أخطر الجهاز الفنى للنادى الأهلى لاعبيه بانطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد فى الأول من سبتمبر المقبل باستاد مختار التتش، على أن تبدأ بإجراء قياسات بدنية للاعبين ثم يضع الجهاز الفنى الجدول الزمنى والمباريات الودية التى سوف يخوضها استعداداً للمنافسات المقبلة.

استقر سامى قمصان، القائم بأعمال المدير الفنى للنادى الأهلى، على استمرار مصطفى مخلوف حارس مرمى فريقه فى التشكيل الأساسى بمباراة إنبى المقبلة بالدوري.