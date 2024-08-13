شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف بن شرقى ينتظر تحديد وجهته خلال الساعات القليلة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر المغربى أشرف بن شرقى لاعب الريان القطرى السابق تحديد وجهته المقبلة خلال الساعات القليلة المقبلة بعدما أبدى مرونة كبيرة في تخفيض عقده السنوي مع أحد الأندية الراغبة في التعاقد معه من أجل العودة للأضواء من جديد والتي ابتعد عنها طيلة السنة الماضية.

ويأتي الزمالك على رأس الأندية الراغبة في التعاقد مع اللاعب من أجل تدعيم خط الوسط خاصة أن اللاعب يرتبط بعلاقة جيدة مع الفريق الأبيض وجماهيره عندما شارك معهم من موسمين وحقق العديد من البطولات المحلية والقارية.

ويترقب مسئولو الزمالك الحصول على الرد النهائى من أشرف بن شرقي حول قيمة الراتب الذى سيحصل عليه، حال عودته لصفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية ، وينتظر الأبيض الحصول على موافقة اللاعب بتخفيض قيمة المقابل المادى الذى سيحصل عليه حال عودته للفريق، حيث طلب اللاعب الحصول على ما يزيد عن 2 مليون دولار فى الموسم، وفى المقابل طلب الزمالك التخفيض لما يزيد عن 50% من هذا المبلغ حتى يتم إجراء التفاوض حول عودته.

في الوقت نفسه دخل الأهلى في السباق من أجل التعاقد مع اللاعب أو لزيادة سعره على المنافسين في ظل وجود أكثر من بديل في مركزه في النادى الأحمر إلا أنه يعد ذخيرة قوية حال التعاقد معه ، لذا فإن مسئولي الأحمر بدأوا يجسوا نبض اللاعب من أجل استقطابه.

بينما يأتي أخر الأندية التي تتنافس من أجل التعاقد مع أشرف بن شرقى الوداد المغربى والذى يعد أخر الحلول المطروحة للاعب ولا يرغب الأخير في العودة لبلاده خلال الفترة الحالية ويرحب بشدة في العودة للدورى المصرى الذى شهد أفضل فتراته الكروية.