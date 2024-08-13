شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تصعد لنصف نهائى بطولة أفريقيا لناشئى الريشة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

صعد المنتخب الوطني لناشئي الريشة الطائرة لنصف نهائي بطولة أفريقيا والمقامة بالسنغال خلال الفترة من 12 وحتى 19 أغسطس الجاري، عقب اكتساحه لمنتخب بوروندي وتونس على الترتيب بنتيجة 5-0، في لقاءات المجموعة الأولى من البطولة القارية.

ومن المقرر، أن يخوض الفراعنة الصغار المباراة الأخيرة لهم المجموعة أمام المنتخب الجزائري لتحديد متصدر ووصيف المجموعة غدًا الثلاثاء.

وتضم قائمة منتخبنا الوطني في البطولة كلًا من: ريم حسين وهادية الجندي ولوچين أشرف وفاطمة ربيع وعاليا عمرو على صعيد الناشئات، وسيف عمر ومحمود محمد وزياد هشام وكريم حاتم وعمر رفعت على صعيد الناشئين.

ويقود أبناء النيل فنيًا آلاء يوسف في منصب المدير الفني ومحمد عبد العال في منصب المدرب العام، فيما يتواجد محمد كمال نائب رئيس الاتحاد للإشراف على كافة النواحي الإدارية كرئيسًا للبعثة.