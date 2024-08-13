شكرا لقرائتكم خبر عن 20 لاعبا فى قائمة الإسماعيلى استعدادا لمواجهة المقاولون فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

أعلن إيهاب جلال المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، عن قائمة فريقه استعدادا لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها غدا الثلاثاء، على استاد الإسماعيلية، في إطار منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من دورى nile.

وجاءت قائمة الإسماعيلى لمواجهة المقاولون العرب كالتالى:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم، كمال السيد

الدفاع: عبد الكريم مصطفى، محمد نصر، حاتم سكر، عصام صبحى

الوسط: عماد حمدى، عبد الرحمن مجدى، هشام محمد، محمد بيومى، محمد عبد السميع، عبد الرحمن الدح، عمر الساعى، مروان حمدى،محمد خطارى، عمر القط، إيريك تراورى

الهجوم: نادر فرج، خالد النبريصى، حسن صابر

ويحتل فريق الإسماعيلى المركز الرابع عشر في ترتيب جدول الدورى برصيد 32 نقطة، جمعها من 32 مباراة خاضها حتى الآن، حيث فاز في 7 مواجهات وتعادل في 11 لقاء وخسر 14 مباراة، وسجل لاعبو الإسماعيلى 32 هدفا واستقبلت شباكهم 40 هدفا.