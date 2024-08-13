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مزمار وطبل بلدي في استقبال احمد الجندي وسارة سمير بمطار القاهرة

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القاهرة - سامية سيد - سليمان النقر - حسن السعدني

الإثنين، 12 أغسطس 2024 10:52 م

كان المزمار البلدي والطبل في إستقبال  الثنائي أحمد الجندي وسارة سمير المتوجين بميداليتي البعثة المصرية، لدى وصولهما إلى مطار رفقة البعثة المصرية من باريس إلى القاهرة، بعد نهاية رحلتها في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2024.

وأنهت البعثة المصرية منافسات أولمبياد باريس برصيد 3 ميداليات (ذهبية - فضية - برونزية) في المركز 52 بجدول الترتيب، وتم تحضير موكب للثنائي المتوج من مطار القاهرة وحتى المركز الأولمبي بالمعادي.

ونجح أحمد الجندي في تحقيق الميدالية الذهبية برياضة الخماسي الحديث وكسر الرقم العالمي، بينما سارة سمير حققت فضية رفع الأثقال، وسبقهم محمد السيد الذى توج ببرونزية السلاح في أول أيام الأولمبياد.

وشهدت النسخة 33 من الأولمبياد، مشاركة أكبر بعثة مصرية، والتي ضمت 148 لاعبًا ولاعبة أساسيين، و16 لاعبًا احتياطيًا، من إجمالي 22 شاركت بها مصر في المنافسات.

واحتفلت الجماهير بتتويج البطل أحمد الجندى بالميدالية الذهبية للخماسى الحديث، والذى رفع رصيد مصر من الذهب الأولمبى إلى 9 ميداليات، من بينها 5 ذهبيات لرفع الأثقال، و4 أخرى لباقى الرياضات، وبجانب الذهبية فقد حطم أحمد الجندى الرقم العالمى فى اللعبة، بعدما وصل إلى 1555 نقطة، حيث كان الرقم القديم 1482.

التالتة

التالتة

 

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وزير
وزير

 

سارة ووالدها
سارة ووالدها

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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