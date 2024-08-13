شكرا لقرائتكم خبر عن الـVAR ينقذ الاتحاد السكندرى من الهزيمة أمام مودرن سبورت فى دورى نايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطف فريق الاتحاد السكندري تعادلا قاتلا أمام نظيره مودرن سبورت، بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم، الإثنين، ضمن منافسات الجولة الـ33 من مسابقة الدوري المصري الممتاز، على استاد القاهرة.

تقدم مودرن سبورت بالهدف في الدقيقة 12 بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء من اللاعب عبد الكبير الوادي سكنت يسار المرمي، وتعادل فريق الاتحاد السكندري عن طريق أحمد عادل ميسي في الدقيقة 89، من كرة عرضية تم احتسابه بعد العودة لتقنية الفيديو التي أكدت صحة الهدف.

بهذه النتيجة يحتل مودرن سبورت المركز الخامس فى جدول مسابقة الدوري برصيد 51 نقطة، حصدها بعد خوض 33 مباراة، حيث فاز في 13 مباراة وتعادل في 12 لقاء وخسر 8 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو مودرن سبورت 37 هدفاً واستقبلت شباكهم 26، بينما يحتل الاتحاد السكندري المركز العاشر في جدول الترتيب، بعدما خاض 33 مواجهة فاز 9 مرات وتعادل في 14 مباراة وخسر 10 لقاءات، وسجل لاعبوه 40 هدفا واستقبلوا 49.

وضم تشكيل الاتحاد السكندري حارس المرمى: المهدي سليمان، وخط الدفاع: هشام صلاح، محمود شبانه، ابوسليمة، كريم الديب، وخط الوسط: الغندور، فرانك الآن، مورو ساليفو، عمر الوحش، وخط الهجوم: فان ديرك، ميسي

وعلى مقاعد البدلاء: عمرو خليل. شريف رضا. عمرو صالح. عبدالغني. هاني الطامي. مصطفى ابراهيم. بلال السيد. ناصر ناصر. مازن اشرف. عموري.

بينما ضم تشكيل مودرن سبورت في حراسة المرمى: محمود حمدي، وخط الدفاع: باسم علي، محمود رزق، علي الفيل، جوزيف جوناثان، وفي وسط: غنام محمد، عمرو السيسي، محمد صادق، عبد الكبير الوادي، وفي الهجوم: ارنولد ايبا، أحمد عاطف".

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد طارق، طارق طه، محمد محمود، علي زعزع ، محمود شعبان ، خالد رضا ، هشام عادل، أحمد كباكا، علي ياسر