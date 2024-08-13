شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيما نداى يشكو الزمالك ويطالب بـ 1.5 مليون دولار وتعويض إضافى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اشتكى السنغالي إبراهيما نداي نادي الزمالك بشكل رسمي في الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، بسبب عدم الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة.

وطلب نداي في شكواه الحصول على مليون ونصف مليون دولار قيمة مستحقاته المتأخرة، بإلإضافة إلى تعويض إضافي؛ بسبب إخلال الزمالك ببنود التعاقد.

وكان الزمالك قد عرض علي نداى انتهى عقده مع النادى، جدول مستحقاته المتأخرة لدى الزمالك والتى تصل إلى 750 الف دولار، وذلك قبل تقديم شكوى من اللاعب ضد النادى فى الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا.

كما عرض الزمالك على اللاعب الحصول على جزء من المستحقات، على أن تتم جدولة باقى المبلغ خلال عام، إلا أن اللاعب رفض وقرر شكوى النادي.