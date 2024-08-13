شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب الإسماعيلى يعلن ابتعاده عن مجال كرة القدم نهائيا: كرهتها ومش عايزها والان مع تفاصيل الخبر

أعلن كريم عرفات لاعب الإسماعيلى المعار من مودرن سبورت، الابتعاد عن مجال كرة القدم نهائيا بعد استبعاده من قبل إيهاب جلال من بداية الموسم وتدريبه بعيد عن الفريق الأول.

وكتب كريم عرفات عبر حسابه الشخصى: "قررت الابتعاد نهائيا عن مجال كرة القدم، للأسف موسم كامل لم أشارك وأتدرب منفردا من شهر يناير عشان النادي قرر فجأة إنه مش محتاجني بعد شهر واحد فقط من انطلاق الموسم مع العلم النادي الإسماعيلي هو من وافق على استكمال موسمي الثاني من الإعارة ولم يمر شهر أساسا على انطلاق الموسم ولم أشارك لكي يُطلب منى قطع إعارتي والرحيل".

وأضاف كريم عرفات: "كان يمكن أن يرفض النادي وجودي من البداية وليس بعد بداية الدوري بعدة أيام، خاصة أني كنت أمتلك عرضين من أندية أخرى، ولكني فضلت النادي الإسماعيلي، وما كانش فيه أي فرصة إني أقطع إعارتي وأرجع فريقي لأن القائمة ممتلئة بالتالي الجهاز الفني قرر إني أتمرن لوحدي من شهر يناير، وكنت بتمرن مع مدلك الفريق الساعة الـ10 صباحا بعيد عن معاد الفريق لمدة ثلاثة أشهر".

وتابع: "أصبح الأمر مؤذيا نفسيا وجسديا ليا الحمد الله ربنا وهبني القوة على تحمل دا بالرغم من صعوبة تحمل ابتعادي عن المشاركة لموسم كامل وأيضا تدربي منفردا مع مدلك الفريق ومدى تأثير دا على مستوايا وعلى مستقبلي الموسم القادم لأن أهم شىء هو المشاركة وأيضا عدم حصولي سوى على 28% من مستحقاتي فقط، بالرغم من حصول باقي اللاعبين على نسب تتخطى الـ65، للأسف الوضع لم يكن على تحمل هذا الموسم فقط، ولكن له تبعيات على وجودي في أي فريق الموسم القادم نظرا لابتعادي عن المشاركة موسم كامل".

واستطرد: "حاولت كثيرا تحمل الوضع لكن قررت الابتعاد نهائيا عن ممارسة كرة القدم لما يوجد فيها من ظلم وعدم النظر لمصالح اللاعب وتعمد أكل حقوقي المهنية والمالية كان ممكن ترفض من البداية إني أكون موجود لكن مش بعد ما توافق على مد إعارتي تبلغني بعدها بشهر إنك مش محتاجني وأنت عارف كويس إن مفيش حل قدامي غير أن أكمل مدة إعارتي وبعدين توقفني وأتمرن لوحدي مع المدلك وتبعدني سنة كاملة عن الملعب ودا مش هيأثر عليا السنادي بس دا هيأثر عليا في مستقبلي".

واختتم: "عامة أنا الحمد لله مش مستنى من الكرة حاجة أنا كنت بعمل الحاجة اللى بحبها، لكن بالمنظر دا كرهتها ومش عايزها، وما خفي كان أعظم، وعند الله تجتمع الخصوم وأسأل الله أن يوفقني في القادم".