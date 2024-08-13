شكرا لقرائتكم خبر عن الأهالى والأصدقاء يستقبلون أحمد الجندى وسارة سمير بمطار القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة من السعادة الكبيرة سيطرت على الأهالى والأصدقاء في استقبال الثنائى أحمد الجندى وسارة سمير المتوجين بميداليتى البعثة المصرية لدى وصولهما مطار القاهرة برفقة البعثة المصرية من باريس إلى القاهرة بعد انتهاء رحلتهما بدورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2024 .

وعمت الفرحة أرجاء مطار القاهرة وشهد الاستقبال تبادل الأحضان بين الأهالى واللاعبين، بالإضافة للمزمار البلدى والرقص بين اللاعبين احتفالا بالميداليات الأولمبية.

وأنهت البعثة المصرية منافسات أولمبياد باريس برصيد 3 ميداليات (ذهبية - فضية - برونزية) في المركز 52 بجدول الترتيب، وتم تحضير موكب للثنائي المتوج من مطار القاهرة وحتى المركز الأولمبي بالمعادي.

ونجح أحمد الجندي في تحقيق الميدالية الذهبية برياضة الخماسي الحديث وكسر الرقم العالمي، بينما سارة سمير حققت فضية رفع الأثقال، وسبقهم محمد السيد الذى توج ببرونزية السلاح في أول أيام الأولمبياد.





استقبال وزير الشباب والرياضة لأحمد الجندى وسارة سمير و محمد السيد



استقبال وزير الشباب والرياضة لأحمد الجندى وسارة سمير و محمد السيد



استقبال وزير الشباب والرياضة لأحمد الجندى وسارة سمير و محمد السيد



استقبال وزير الشباب والرياضة لأحمد الجندى وسارة سمير و محمد السيد