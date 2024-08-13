شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عادل ميسي رجل مباراة الاتحاد السكندرى ومودرن سبورت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد أحمد عادل ميسي لاعب فريق الاتحاد السكندري جائزة رجل مباراة فريقه أمام مودرن سبورت، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم، الاثنين، ضمن منافسات الجولة 33 من مسابقة الدوري المصري الممتاز، على استاد القاهرة.

تقدم مودرن سبورت بالهدف في الدقيقة 12 بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء من اللاعب عبد الكبير الوادي سكنت يسار المرمي، وتعادل فريق الاتحاد السكندري عن طريق أحمد عادل ميسي في الدقيقة 89، من كرة عرضية تم احتسابه بعد العودة لتقنية الفيديو التي أكدت صحة الهدف.

بهذه النتيجة يحتل مودرن سبورت المركز الخامس فى جدول مسابقة الدوري برصيد 51 نقطة، حصدها بعد خوض 33 مباراة، حيث فاز في 13 مباراة وتعادل في 12 لقاء وخسر 8 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو مودرن سبورت 37 هدفاً واستقبلت شباكهم 26، بينما يحتل الاتحاد السكندري المركز العاشر في جدول الترتيب، بعدما خاض 33 مواجهة فاز 9 مرات وتعادل في 14 مباراة وخسر 10 لقاءات، وسجل لاعبوه 40 هدفا واستقبلوا 49.