شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يخطف فوزا ثمينا من سيراميكا بهدف عامر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز سموحه على سيراميكا بهدف دون مقابل، أحرزه عبد الرحمن عامر في الدقيقة 84 من عمر اللقاء الذى أقيم بينهما باستاد المقاولون العرب في افتتاحية الجولة الـ33 لدورى نايل.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد سموحة إلى 51 في المركز السادس بجدول الترتيب، بينما تجمد رصيد سيراميكا عند 45 نقطة في المركز الثامن.

سيطر لاعبو سيراميكا على مجريات الشوط الأول تماما، وأضاع لاعبوه العديد من الفرص والانفرادات السهلة أمام مرمى الهانى سليمان حارس مرمى سموحة، الذى ذاد عن مرماه ببسالة حتى أطلق حكم المباراة صافرته، معلنا نهاية الشوط بالتعادل السلبى بين الفريقين.

وفى الشوط الثانى استطاع سموحه ضبط إيقاع الملعب والاعتماد على الهجمات المرتدة وغلق المساحات أمام لاعبى سيراميكا، ومن ضربة ركنية في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء تُلعب كرة من الناحية اليسرى لم يتمكن محمد بسام حارس سيراميكا من التعامل معها، ولم يجد عبد الرحمن عامر أي صعوبة في إيداعها المرمى الخالى من حارسه.

وجاء تشكيل سيراميكا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: عبد الرحمن بودي - خالد صبحي - سعد سمير - محمد توني.

خط الوسط: محمد عادل - محمد إبراهيم - إبراهيم محمد - احمد القرموطي - صامويل أمادي.

خط الهجوم: مروان عثمان.

وجاء تشكيل سموحة كالتالي:

حراسة المرمى: الهاني سليمان.

خط الدفاع: بركات حجاج، عبدالرحمن عامر، جاستين، أحمد خالد.

خط الوسط: عمرو قلاوه، محمد كناريا، أبوبكر ليادي، الحبيب أحمد.

خط الهجوم: أحمد على، فادي فريد.