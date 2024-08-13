شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحمن عامر يحصل على جائزة أفضل لاعب فى مباراة سموحة وسيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل عبد الرحمن عامر لاعب وسط سموحه على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام سيراميكا التي أقيمت باستاد المقاولون العرب في الجولة قبل الأخيرة من مسابقة دورى نايل.

وحقق سموحه الفوز على سيراميكا بهدف دون مقابل رفع بها رصيده إلى 51 في المركز السادس بجدول الترتيب، بينما تجمد رصيد سيراميكا عند 45 نقطة في المركز الثامن.

وجاء تشكيل سيراميكا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: عبد الرحمن بودي - خالد صبحي - سعد سمير - محمد توني.

خط الوسط: محمد عادل - محمد إبراهيم - إبراهيم محمد - احمد القرموطي - صامويل أمادي.

خط الهجوم: مروان عثمان.

وجاء تشكيل سموحة كالتالي:

حراسة المرمى: الهاني سليمان.

خط الدفاع: بركات حجاج، عبدالرحمن عامر، جاستين، أحمد خالد.

خط الوسط: عمرو قلاوه، محمد كناريا، أبوبكر ليادي، الحبيب أحمد.

خط الهجوم: أحمد على، فادي فريد.