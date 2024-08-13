شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الإثنين 12 أغسطس 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخبار نادي الزمالك اليوم الإثنين 12 أغسطس 2024 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها، بالأرقام.. تفاصيل العرضين السعودى والقطرى لضم زيزو.. وسبب رفض الزمالك.

بالأرقام.. تفاصيل العرضين السعودى والقطرى لضم زيزو.. وسبب رفض الزمالك

تلقى نادى الزمالك فى الساعات الأخيرة عرضين من نادى نيوم السعودى والعربى القطرى، لضم أحمد مصطفى زيزو من القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

جوميز يجتمع مع "روقا" استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش وإراحة 9 لاعبين

عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع محمد أشرف "روقا" لاعب وسط الأبيض على هامش مران اليوم.

تدريبات تأهيلية لـ أوباما والونش وتقسيم لاعبى الزمالك لـ3 مجموعات

خاض يوسف أوباما ومحمود حمدي "الونش" ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية على هامش مران اليوم، الاثنين.

جلسة زيزو ومجلس الزمالك تحسم مصير العروض وملف التجديد

تشهد الساعات المقبلة عقد جلسة بين أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك مع مسئولى القلعة البيضاء؛ لتحديد مصير العرض الذى تلقاه الأيام الماضية من السعودية، بالإضافة إلى تحديد مصيره مع الفريق سواء بالاستمرار أو الرحيل.

مصدر مقرب من أوباما: لم يوقع عقود الانتقال لبيراميدز حتى الآن

شهدت الساعات الماضية تلقى يوسف أوباما ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك ، عرضاً من نادى بيراميدز للانتقال إلى صفوفه خلال الانتقالات الصيفية.

الزمالك يجهز مستحقات جوميز المتأخرة قبل سفره إلى البرتغال

يعمل مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب، فى الوقت الحالي، على تجهيز باقي مستحقات البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الكروي الأول، حيث لم يتقاض المدرب راتبه منذ 3 أشهر.