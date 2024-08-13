شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الإثنين 12-8-2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 12-8-2024 العديد من الأخبار المهمة، على رأسها وصول البعثة المصرية المشاركة فى أولمبياد باريس إلى القاهرة، فوز سموحة على سيراميكا بهدف دون مقابل فى الجولة الـ33، بينما تعادل مودرن سبورت والاتحاد السكندرى بهدف لمثله فى نفس الجولة.

إبراهيما نداى يشكو الزمالك ويطالب بـ 1.5 مليون دولار وتعويض إضافى

اشتكى السنغالي إبراهيما نداي نادي الزمالك بشكل رسمي في الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، بسبب عدم الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة.

سموحة يخطف فوزا ثمينا من سيراميكا بهدف عامر

فاز سموحه على سيراميكا بهدف دون مقابل، أحرزه عبد الرحمن عامر في الدقيقة 84 من عمر اللقاء الذى أقيم بينهما باستاد المقاولون العرب في افتتاحية الجولة الـ33 لدورى نايل.

الأهالى والأصدقاء يستقبلون أحمد الجندى وسارة سمير بمطار القاهرة

حالة من السعادة الكبيرة سيطرت على الأهالى والأصدقاء في استقبال الثنائى أحمد الجندى وسارة سمير المتوجين بميداليتى البعثة المصرية لدى وصولهما مطار القاهرة برفقة البعثة المصرية من باريس إلى القاهرة بعد انتهاء رحلتهما بدورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2024 .

20 لاعبا فى قائمة الإسماعيلى استعدادا لمواجهة المقاولون فى الدورى

أعلن إيهاب جلال المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، عن قائمة فريقه استعدادا لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها غدا الثلاثاء، على استاد الإسماعيلية، في إطار منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من دورى nile.

استقبال بالورود والأحضان لأحمد الجندي وسارة سمير بمطار القاهرة

استقبل أشرف صبحى وزير الرياضة وياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية، أحمد الجندى وسارة سمير بالأحضان والورود فى مطار القاهرة فور وصولهما منذ قليل بعد انتهاء أولمبياد باريس 2024.

الأهلى يبدأ الاستعداد للقاء إنبى بدون راحة.. صور

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة إنبي المقرر لها يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ33 لبطولة الدوري الممتاز.

حافلتان مكشوفتان لاستقبال أحمد الجندى وسارة سمير فى مطار القاهرة.. صور

جهزت الشركة الراعية حافلتين مكشوفتين لاستقبال البطل أحمد الجندي والبطلة سارة سمير في مطار القاهرة، حيث تصل البعثة المصرية بعد قليل قادمة من باريس بعد انتهاء دورة الألعاب الأولمبية.