شكرا لقرائتكم خبر عن ترقب جماهيرى كبير من زوار مهرجان العلمين لمنافسات الحريفة "1 ضد 1" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد مهرجان العلمين الجديدة يوم الجمعة المقبل، حدثًا رياضيًا جديدًا يجمع محبي كرة القدم ومحترفي المهارات، حيث أعلن مهرجان العلمين عن تنظيم بطولة مثيرة 1 ضد 1 في مهارات كرة القدم، وذلك على ملعب سكور جراس في العلمين.

تعتبر هذه البطولة إضافة مميزة إلى فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، حيث تساهم في تنشيط الحركة الرياضية وتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة، بالإضافة إلى كونها فرصة ممتعة لقضاء وقت ممتع مع الأصدقاء والعائلة. ستشهد البطولة مواجهات فردية مثيرة بين اللاعبين الذين سيتنافسون على إظهار مهاراتهم العالية في التحكم بالكرة والمراوغة والتسديد.

ودعت إدارة المهرجان جميع محبي كرة القدم للمشاركة في هذه البطولة أو حضورها وتشجيع اللاعبين المشاركين، وستكون هذه البطولة فرصة ممتازة لاكتشاف المواهب الشابة في مجال كرة القدم وتشجيعهم على تطوير مهاراتهم.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أطلقت قناة U LIVE، لنقل فعاليات مهرجان العلمين في دورته الثانية، وتأتى القناة الجديدة على تردد 11785 رأسي باسم قناة المتحدة U LIVE وتستمر القناة فى العمل حتى انتهاء مهرجان العلمين في نهاية شهر أغسطس القادم، حيث تستمر القناة لأكثر من 50 يوما، تقدم فيها أهم فعاليات مهرجان العلمين.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب سياحا من مختلف الجنسيات، ويشهد مهرجان العلمين أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب.