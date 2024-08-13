شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عاشور يعود للقاهرة بعد المشاركة فى أولمبياد باريس 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل للقاهرة محمود عاشور الحكم الدولى قادما من باريس بعد المشاركة بمنافسات كرة القدم فى دورة الألعاب الاوليمبية التي استضافتها فرنسا خلال الفترة من خلال الفترة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس 2024.

ونجح عاشور في تقديم صورة مشرفة للتحكيم المصرى والعربى والأفريقى، مما دفع فيفا لاختياره للمشاركة في المباراة النهائية بين فرنسا وإسبانيا التي حسمها الأخير 5/3 في مباراة ماراثونية تألق فيها طاقم الحكام بقيادة ومعه محمود عاشور حكم الفيديو.

حكام نهائى الاولمبياد حكام نهائى الاولمبياد

وشارك عاشور فى 5 مباريات فى منافسات كرة القدم بأولمبياد باريس، هى: إسبانيا مع اليابان، وفرنسا مع غينيا، وألمانيا مع زامبيا، ونهائى الرجال بين إسبانيا وفرنسا وكذلك السيدات بين الولايات المتحدة الأمريكية مع البرازيل.

حكام النهائى مع مسئولو التحكيم فى فيفا حكام النهائى مع مسئولو التحكيم فى فيفا

عاشور من الحكام الكبار في الكرة المصرية، وخلال السنوات الأخيرة اتجه للتخصص في تقنية الفيديو VAR، واستطاع أن يحجز لنفسه مكانا في التصنيف الأفريقى والدولى، حتى أصبح رقم 1 في قارة أفريقيا ومن ضمن أحسن 10 حكام VAR في العالم، وتعد مشاركته في الأولمبياد للمرة الثانية على التوالي حدثا لا يتكرر تحكيميا.