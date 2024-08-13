رد مثير من وكيل أشرف بن شرقي على مفاوضات الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر -

أوضح رشيد بن شرقي، شقيق النجم المغربي أشرف بن شرقي، لاعب فريق الريان القطري الأسبق ووكيل أعماله، حقيقة وجود مفاوضات مع الأهلي للانضمام إلى القلعة الحمراء في الفترة المقبلة.

وكان بن شرقي قد رحل رسميًا عن صفوف فريق الريان القطري، بعد قضاء موسم واحد مع الفريق، حيث انضم إليه قادمًا من الجزيرة الإماراتي.

ويسعى الأهلي بكل قوة لتدعيم صفوفه بالعديد من العناصر المميزة، من أجل الاستمرار على المنافسة في جميع البطولات، وخاصة مشاركته المنتظرة في كأس العالم للأندية بشكله الجديد بمشاركة 32 فريقًا.

وفي تصريحات لموقع "بطولات"، قال رشيد بن شرقي: "لا نتواجد في القاهرة بالوقت الحالي كما ترددت الأنباء خلال الفترة الأخيرة".

وعن موقف بن شرقي من الانتقال إلى الأهلي، أجاب وكيل أعمال اللاعب المغربي: "كل شيء ممكن في كرة القدم".

وأضاف: "هناك عروض عربية كثيرة لـ أشرف بن شرقي ولكن لم يتم حسمها حتى الآن".

وكان الأهلي قد أنهى تعاقده مع صفقتين جديدتين استعدادًا للموسم الجديد، وهما القطري يوسف أيمن والمغربي يحيى عطية الله.