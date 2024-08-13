موناكو يكتسح برشلونة في كأس خوان جامبر.. فيديو

توج نادي موناكو الفرنسي، بلقب كأس خوان جامبر 2024 الودي بعد فوزه على فريق برشلونة الإسباني، بنتيجة 3-0.

وأقيمت مواجهة موناكو أمام برشلونة، على ملعب “لويس كومبانيس الأولمبي” معقل البلوجرانا، استعدادًا لمنافسات مسابقة الدوري الإسباني الموسم القادم.

سجل السنغالي لامين كامارا أهداف موناكو في الدقيقة الـ50، وأضاف المهاجم السويسري بريل إيمبولو الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة الـ57، واختتم كريستيان ماويسا أهداف موناكو الفرنسي في الدقيقة الـ86 من عمر المباراة.

وتوّج الفريق الفرنسي بلقب كاس خوان جامبر 2024 الودي على حساب برشلونة صاحب الأرض.

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وجاء تشكيل برشلونة أمام موناكو في كأس خوان جامبر

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: كوندي، كريستنسن، إينيجو مارتينيز، بالدي.

خط الوسط: بيرنال، كاسادو، بابلو توري.

خط الهجوم: باو فيكتور، ليفاندوفسكي، رافينها.

البدلاء: فيران توريس، فالي، بينيا، لامين يامال، جوندوجان، أسترالاجا، فورت، ميكا فاي، جيرارد مارتن، دومينيجز، كويم جونينت، كوينكا، توني فرنانديز.