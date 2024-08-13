أحمد حجازي يتدخل لإقناع زيزو بالانتقال إلى نيوم السعودي

كشف الإعلامي أمير هشام، عن دور أحمد حجازي لاعب نادي نيوم السعودي في مفاوضات فريقه لضم أحمد سيد زيزو نجم الزمالك.

وأوضح هشام في تصريحات تليفزيونية أن زيزو لم يحسم أمره حتى الآن من الرحيل عن صفوف الزمالك خلال الموسم الجديد.

وأشار إلى أن نيوم السعودي تقدم بعرض مغري للغاية لضم اللاعب الدولي المصري حيث أنه سيحصل على 3 ملايين و 500 ألف دولار، في الموسم الواحد.

وأكد أن أحمد حجازي مدافع نيوم السعودي المنضم إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، تواصل مع زيزو وأبلغه بمشروع النادي وهدفه في التأهل إلى دوري روشن.

وتابع: “وبعد تواصل حجازي فإن زيزو يفكر في العرض بشكل جدي، ونسبة موافقته للرحيل تصل إلى 70%”.

وذكر أن عرض العربي القطري للاعب الزمالك أقل في الراتب من نادي نيوم السعودي وهو غير مغري بالشكل المطلوب للاعب.

وأوضح أن نادي الزمالك من المفترض أن يقدم عرضًا للاعبه زيزو من أجل تجديد عقده والبقاء مع الفريق في الفترة المقبلة وقد يرفض اللاعب الاستمرار، بالتالي سيفكر النادي في بيعه قبل أن يدخل في آخر 6 أشهر من عقده.