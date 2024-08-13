ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الاتحاد السكندري مع مودرن سبورت

سيطر التعادل الإيجابي على مباراة مودرن سبورت والاتحاد السكندري بهدف لكل فريق، في المواجهة التي جمعت بينهما اليوم الإثنين ضمن بطولة الدوري المصري .

وسجل هدف فريق مودرن سبورت المغربي عبد الكبير الوادي في الدقيقة 12 من عمر الشوط الأول للمباراة، وذلك من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك.

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وفي اللحظات الأخيرة من عمر المباراة وتحديدًا في الدقيقة 89 نجح فريق الاتحاد السكندري من إدراك التعادل عن طريق أحمد عادل ميسي بتسديدة من لمسة واحدة من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية من زميله فان ديريك.

جدول ترتيب الدوري المصري

1- الاهلي: 84 نقطة

2- بيراميدز: 76 نقطة

3- الزمالك: 55 نقطة

4- المصري: 52 نقطة

5- مودرن سبورت: 50 نقطة

6- سموحة: 48 نقطة

7- زد: 47 نقطة

8- سيراميكا : 45 نقطة

9- إنبي: 43 نقطة

10- الاتحاد السكندري: 40 نقطة

11- طلائع الجيش : 39 نقطة

12- البنك الاهلي: 34 نقطة

13- الجونة: 33 نقطة

14- الإسماعيلي: 32 نقطة

15- فاركو: 31 نقطة

16- بلدية المحلة: 27 نقطة

17- المقاولون العرب: 25 نقطة

18- الداخلية: 19 نقطة