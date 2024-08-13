زيزو يقرب رمضان صبحي ومصطفى فتحي من الزمالك

كشف الإعلامي أمير هشام أن نادي الزمالك يقترب من ضم ثنائي بيراميدز مصطفى فتحي ورمضان صبحي في موسم الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج “+90″ عبر قناة النهار:” نادي الزمالك يتفاوض مع نادي بيراميدز من أجل التعاقد مع مصطفى فتحي لاعب الفريق، للحصول على خدماته بالموسم الجديد”.

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أيضًا مصطفى فتحي لديه رغبة في العودة لنادي الزمالك خاصة أن عقده مع ناديه بيراميدز بنهاية الموسم المقبل”.

وواصل:” وهدف الزمالك الثاني هو التعاقد مع رمضان صبحي نجم الفريق الذي يسعى لحصد خدماته لتدعيم صفوفه بالموسم الجديد”.

واختتم حديثه:” تحرك الزمالك سيتوقف على المبلغ المادي الذي سيحصل عليه من وراء بيع زيزو حال الموافقة مع وجود بعض المساعدات من ممدوح عباس رئيس النادي الأسبق”.