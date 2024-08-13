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زيزو يقرب رمضان صبحي ومصطفى فتحي من الزمالك

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زيزو - الزمالك

زيزو - الزمالك

كشف الإعلامي أمير هشام أن نادي الزمالك يقترب من ضم ثنائي بيراميدز مصطفى فتحي ورمضان صبحي في موسم الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج “+90″ عبر قناة النهار:” نادي الزمالك يتفاوض مع نادي بيراميدز من أجل التعاقد مع مصطفى فتحي لاعب الفريق، للحصول على خدماته بالموسم الجديد”.

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أيضًا مصطفى فتحي لديه رغبة في العودة لنادي الزمالك خاصة أن عقده مع ناديه بيراميدز بنهاية الموسم المقبل”.

وواصل:” وهدف الزمالك الثاني هو التعاقد مع رمضان صبحي نجم الفريق الذي يسعى لحصد خدماته لتدعيم صفوفه بالموسم الجديد”.

واختتم حديثه:” تحرك الزمالك سيتوقف على المبلغ المادي الذي سيحصل عليه من وراء بيع زيزو حال الموافقة مع وجود بعض المساعدات من ممدوح عباس رئيس النادي الأسبق”.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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