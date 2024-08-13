الزمالك يحسم موقفه من رحيل زيزو إلى الدوري القطري

حسمت إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، موقف أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم من الرحيل إلى الدوري القطري.

وانتشرت أنباء عن دخول أحد أندية الدوري القطري في مفاوضات مع الزمالك من أجل الحصول على خدمات أحمد سيد زيزو خلال فترة انتقالات الصيف الحالي.

وأوضحت مصادر أن نادي العربي القطري تقدم بعرض من أجل الحصول على خدمات زيزو مقابل 3 مليون دولار.

وقوبل هذا العرض بالرفض من قبل نادي الزمالك، وسيحاول نادي العربي القطري زيادة المقابل المادي من أجل إغراء القلعة البيضاء.

وأشارت المصادر إلى نادي العربي القطري سيرفع عرضه إلى 4 مليون دولار، إلا أن الزمالك رفض ذلك تمامًا، حيث يطمح في الحصول على أكبر استفادة ممكنة من الصفقة.

ويستعد الزمالك لمواجهة طلائع الجيش في الجولة 33 من بطولة الدوري المصري الممتاز يوم الأربعاء الموافق 14 أغسطس الجاري.