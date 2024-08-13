بيبو على أعتاب الرحيل عن الاهلي وثنائي مفاجأة مرشح لخلافته

كشف الإعلامي أمير هشام عن أزمة داخل النادي الاهلي بسبب خالد بيبو مدير الكرة في الفريق الأول الذي بات على أعتاب الرحيل.

وأكد أن هناك أزمة داخل النادي الاهلي بشأن بديل خالد بيبو مدير الكرة، حال الاتفاق على رحيله خلال الفترة المقبلة.

وأشار هشام في تصريحات تليفزيونية خلال برنامجه على قناة النهار أن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي اتفق مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق على رحيل بيبو بعد نهاية الموسم الحالي من الدوري.

وشدد هشام: ” نسبة رحيل بيبو عن الاهلي تتخطى 95%، ولكن هناك أزمة في ملف البديل الذي سيحل مكانه داخل النادي، وهناك بعض الأسماء المرشحة ولكن علاء ميهوب ووليد صلاح الدين خارج حسابات النادي”.

وذكر أن محمد شوقي وعماد متعب في الصورة ووليد سليمان بعيد عن الصورة حتى الآن مؤكدًا أن موقفه صعب لتولي المنصب.