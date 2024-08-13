"أحدهم حكم عليه بالسجن عامين".. أزمات لاعبي كرة القدم مع حوادث السير (صور)



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أثارت قضية نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر أحمد فتوح الكثير من الجدل خلال الساعات الماضية، بعد إلقاء القبض عليه واحتجازه بقسم العالمين، بتهمة دهس أحد الأشخاص بسيارته.

وكان قد تم احتجاز لاعب الزمالك في قسم العلمين، بتهمة دهس أحد الأشخاص بسيارته، قبل أن يتم صدور قرار في الساعات الأولى من صباح أمس الأحد الموافق 11 أغسطس الجاري، بإحالة لاعب نادي الزمالك إلى النيابة العامة.

وقررت النيابة العامة يوم أمس أمس الأحد، حبس أحمد فتوح ٤ أيام على ذمة التحقيق.

وأعادت قضية نجم نادي الزمالك، وحادث السير الذي تعرض له، إلى الأذهان أبرز نجوم كرة القدم المصرية، التي تعرضوا إلى أزمات مشابهة لأزمة لاعب الزمالك من قبل، وهو ما سنتعرف عليه في السطور التالية.

عمرو سماكة

وكان للاعب الأهلي والترسانة السابق عمرو سماكة، حظ أيضاًَ في أزمات نجوم كرة القدم وحوادث السير الذين تعرضوا لها طوال السنوات الماضية، حيث في 10 ابريل 2010، صدم عمر فتحي الشهير بعمر سماكة أحد المواطنين بسيرته خلال عودته إلى منزله، ليتم إلقاء القبض على اللاعب، بعد أن تسبب في إصابات خطيرة للمجني عليه، لتقرر بعد ذلك محكمة جنح أول أكتوبر الحكم على اللاعب بالسجن لمدة سنتين مع دفع غرامة مالية للمجني عليه، قدرها 100 ألف جنيه.

صالح جمعة

اشتهر نجم الأهلي وإنبي والمنتخب المصري السابق صالح جمعة، بكونه أحد أهم وأبرز لاعبي كرة القدم المصرية من حيث المهارة والإمكانيات الفنية العالية، ولكن في الوقت نفسه عرف اللاعب بعدم الالتزام بشكل كبير، وهو ما جعله يدخل في العديد من الأزمات سواء داخل الملعب أو خارجه، وأبرزها تعرضه لحادث سير في سبتمبر عام 2020 بالزمالك، مما أدى إلى تهشم سيارتين، وإصابة أحد المواطنين، لتقويم النيابة العامة باحتجاز اللاعب، قبل أن يتم الإفراج عنه بعد ذلك.

ولم تكن هذه هى الحادثة أو الواقعة الوحيدة للاعب، بل تم إلقاء القبض عليه قبل هذه الواقعة بتهمة دهس شاب في منطقة الجيزة، ولكن تم إخلاء سبيله من النيابة.

مروان محسن

وفي نوفمبر 2020، تعرض نجم الأهلي السابق ومودرن سبورت الحالي مروان محسن إلى حادث سير مروع، بعد أن اصطدمت سيارته بدراجة بخارية في منطقة الجيزة، مما أدي إلى إصابة سائق الدراجة البخارية، ببعض الكسور والكدمات ليتم نقله إلى المستشفى، وبعدها تم احتجاز اللاعب وتحويل القضية إلى النيابة العامة، قبل أن تقرر النيابة العامة إخلاء سبيل اللاعب.

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