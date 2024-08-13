أول صور من استقبال أحمد الجندي وسارة سمير في المطار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

استقبلت الجماهير المصرية، أبطال مصر في أولمبياد باريس 2024، أحمد الجندي وسارة سمير في مطار القاهرة الدولي.

ووصل الثنائي إلى أرض الوطن بعد تحقيقة الميدالية الذهبية في الخماسي الحديث، والميدالية الفضية في رفع الأثقال.

وأنهت البعثة المصرية منافسات أولمبياد باريس بثلاثة ميداليات، ذهبية أحمد الجندي وفضية سارة سمير وبرونزية محمد السيد.

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