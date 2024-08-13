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"246 مليون جنيه".. الخليج 365 يكشف تفاصيل عرض نيوم السعودي للتعاقد مع زيزو

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

قدم نادي نيوم السعودي عرضا رسميا للزمالك من أجل ضم أحمد مصطفى زيزو خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشف مصدر لموقع "الخليج 365" أن نيوم السعودي قدم عرضا رسميا للزمالك بقيمة 5 مليون دولار لضم زيزو.

وأوضح المصدر أن المبلغ سيتم دفعه على قسطين، والدفعة الأكبر ستكون في القسط الأول عند التوقيع وإتمام الصفقة مع الزمالك.

وأكد المصدر أن الزمالك سيعقد جلسة مع اللاعب لحسم موقفه من الاستمرار أو الرحيل، وفي حال الرحيل سيسعى الزمالك لأقصى استفادة مالية من الصفقة.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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