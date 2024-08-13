لاعب الزمالك السابق يتقدم بشكوى ضد النادي في الاتحاد الدولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

قدم لاعب نادي الزمالك السابق، إبراهيما نداي، شكوى ضد النادي في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وأوضح مصدر لموقع "الخليج 365" أن نداي طالب في شكواه بالحصول على مبلغ مليون ونصف دولار من الزمالك، بجانب تعويض إضافي.

وأكد المصدر أن شكوى نداي جاءت بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة عند الزمالك.

الجدير بالذكر أن نداي كان قد انضم للزمالك في موسم 2022/23 قادما من نادي لوزيرن السويسري.

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