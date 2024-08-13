بالشماريخ.. أحمد الجندي يحتفل مع الجماهير في مطار القاهرة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

استقبلت الجماهير المصرية، ثنائي مصر في أولمبياد باريس 2024، أحمد الجندي وسارة سمير في مطار القاهرة الدولي.

واحتفلت الجماهير مع الجندي وسارة سمير بالطبل والمزمار البلدي، وظهر صاحب ذهبية أولمبياد باريس وهو محمولا على الأكتاف وفي يده "شمروخ".

ووصل الثنائي إلى أرض الوطن بعد تحقيقة الميدالية الذهبية في الخماسي الحديث، والميدالية الفضية في رفع الأثقال.

وأنهت البعثة المصرية منافسات أولمبياد باريس بثلاثة ميداليات، ذهبية أحمد الجندي وفضية سارة سمير وبرونزية محمد السيد.

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أول صور من استقبال أحمد الجندي وسارة سمير في المطار