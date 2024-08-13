ملف رياضة الخليج 365.. شكوى ضد الزمالك.. تفاصيل عرض زيزو.. استقبال الجندي وسارة سمير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

نشر موقع الخليج 365 العديد من الموضوعات أمس الأحد، أبرزها شكوى لاعب الزمالك السابق ضد النادي، وتفاصيل عرض نيوم السعودي لضم زيزو، واستقبال أحمد الجندي وسارة سمير في مطار القاهرة.

ونستعرض لكم فيما يلي أهم أخبار الخليج 365 أمس الأحد:

لاعب الزمالك السابق يتقدم بشكوى ضد النادي في الاتحاد الدولي

قدم لاعب نادي الزمالك السابق، إبراهيما نداي، شكوى ضد النادي في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"246 مليون جنيه".. الخليج 365 يكشف تفاصيل عرض نيوم السعودي للتعاقد مع زيزو

قدم نادي نيوم السعودي عرضا رسميا للزمالك من أجل ضم أحمد مصطفى زيزو خلال الانتقالات الصيفية الجارية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

أول صور من استقبال أحمد الجندي وسارة سمير في المطار

استقبلت الجماهير المصرية، أبطال مصر في أولمبياد باريس 2024، أحمد الجندي وسارة سمير في مطار القاهرة الدولي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

Couples الدوري المصري .. من تقبيل دبلته إلى زوجة ثانية ومابيصرفش علينا.. قصة حب عبد ربه وميرنا غيط

تحول احتفال حسني عبدالربه نجم الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق بتقبيل دبلته إلى نهاية منسية خاصة بعد انفصاله عن زوجته الأولى، وهو الأمر الذي أثار تساؤل المتابعين والمشاهدين بسبب اعتياده على هذه الطريقة بعد تسجيل أي هدف لسنوات عديدة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

بطل مصر في السلاح لـ "الخليج 365": "هكون رقم 1 في العالم وهجيب ميدالية أولمبية لمصر

تحدث بطل مصر في لعبة سلاح المبارزة، محمد حمزة، عن استعداداته التي سبقت أولمبياد باريس 2024، وشعوره بعد الوصول لربع النهائي والخسارة أمام الإيطالي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"الظهور الأول لمبابي".. قائمة الريال لمواجهة أتالانتا في كأس السوبر الأوروبي

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد القائمة الأساسية للملكي استعداداً لمواجهة أتالانتا في كأس السوبر الأوروبي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

من مخيمات اللاجئين إلى العالمية.. كيف أنقذ العلاج النفسي لي سونيسا في أولمبياد باريس؟

دائما ما تشهد دورة الألعاب الأولمبية مشاركة لاعبين لديهم قصص معاناة صعبة في بداية حياتهم المهنية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

رسميا.. أتلتيكو مدريد يتعاقد مع لاعب مانشستر سيتي

أعلن نادي أتلتيكو مدريد التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز قادما من مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا