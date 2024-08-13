ستوري نجوم كرة القدم.. ميسي وروبيرتو.. خضر في إنجلترا.. وعضلات صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية عدد من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي مع متابعيهم.

ونعرض لكم 10 منشورات لنجوم كرة القدم شاركوها مع المتابعين:

نشر المحترف المصري ولاعب أستون فيلا، عمر خضر، صورة له مع صديه في إنجلترا.

وشارك أحمد حجازي صورة مع المتابعين عبر منصة "إنستجرام"، وهو يرتدي نظارة وقميص نادي نيوم داخل طائرة خاصة.

ونشر ميسي صورة تجمعه من سيرخيو روبيرتو، عقب رحيله من برشلونة وعلق: "كل التوفيق في مرحلتك الجديدة".

واستعرض لاعب ليفربول، محمد صلاح، عضلاته أثناء تدريبات داخل صالة الجيم الخاصة به.

ونشر محمد هاني صورة عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام" وظهر لاعب الأهلي مرتديا نظارة داخل سيارته الخاصة.

واستعرض أحمد حسن كوكا سرعته عن طريق نشر صورة من التدريبات عبر منصة "إنستجرام".

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