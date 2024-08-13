شكرا لقرائتكم خبر عن استقبال بالورود والأحضان لأحمد الجندي وسارة سمير بمطار القاهرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

استقبل أشرف صبحى وزير الرياضة وياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية، أحمد الجندى وسارة سمير بالأحضان والورود فى مطار القاهرة فور وصولهما منذ قليل بعد انتهاء أولمبياد باريس 2024.

واحتلت مصر المركز الثالث في ترتيب الدول العربية في حصد الميداليات الأولمبية في أولمبياد باريس، خلف البحرين و الجزائر.



استقبال الجندى وسارة سمير

وتفوقت البحرين بـ4 ميداليات من بينها اثنتان ذهبيتان، واحدة فضية وأخرى برونزية، بينما جمعت الجزائر 3 ميداليات من ضمنها ذهبيتان، إلى جانب برونزية.

قاريًا، ظهرت مصر في جدول ترتيب الميداليات بأولمبياد باريس 2024 في المركز الخامس على مستوى أفريقيا، بعد كينيا (17 عالميًا)، الجزائر (39 عالميًا)، جنوب أفريقيا (44 عالميًا) وإثيوبيا (47 عالميًا).

تساوت مصر في المركز 52 عالميًا بأولمبياد باريس 2024 مع الأرجنتين وتونس، بعد أن حصدت الدول الثلاث 3 ميداليات، بواقع ذهبية وفضية وبرونزية، وهو مركز أفضل مما حققته ابعثة في أولمبياد طوكيو الذى كان الترتيب الـ 54 .

وتوج أحمد الجندي بالميدالية الذهبية في منافسات الخماسي الحديث، كما حطم الرقمين القياسيين الأولمبي والعالمي، وأهدت الرباعة سارة سمير بلادها الميدالية الفضية في منافسات رفع الأثقال، وزن 81 كجم.، كما نجح المبارز محمد السيد في حصد الميدالية البرونزية في منافسات سلاح الـ"ايبيه"