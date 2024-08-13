شكرا لقرائتكم خبر عن خطيبة أحمد الجندى تشاركه احتفالات التتويج بذهبية الأولمبياد من أعلى الحافلة والان مع تفاصيل الخبر

شاركت خطيبة أحمد الجندى في الاحتفالات بتتويج اللاعب بذهبية الخماسى الحديث بأولمبياد باريس 2024 من أعلى الحافلة المكشوفة التى أعدت لاستقبال البطل التي تجوب به شوارع القاهرة حتى المركز الأوليمبى.

وعمت السعادة مطار القاهرة فور وصول البطلين أحمد الجندى وسارة سمير الحاصلين على ميداليتين ذهبية وفضية في أولمبياد باريس، بعد حضور الأهل والأقارب والأصدقاء الذين كانوا حريصين على التواجد من أجل الاحتفال مع اللاعبين.

ونجح أحمد الجندي في تحقيق الميدالية الذهبية برياضة الخماسي الحديث وكسر الرقم العالمي، بينما سارة سمير حققت فضية رفع الأثقال، وسبقهم محمد السيد الذى توج ببرونزية السلاح في أول أيام الأولمبياد.

وأنهت البعثة المصرية منافسات أولمبياد باريس برصيد 3 ميداليات (ذهبية - فضية - برونزية) في المركز 52 بجدول الترتيب، وتم تحضير موكب للثنائي المتوج من مطار القاهرة وحتى المركز الأولمبي بالمعادى.