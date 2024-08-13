شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالى يجتمع بوزير الرياضة ورئيس اتحاد الكرة لمناقشة مستقبله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد البرازيلي روجيريو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، جلسة مع وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي، وجمال علام رئيس اتحاد الكرة ونائبه خالد الدرندلي.

وعقدت الجلسة في منطقة المعادي بين الرباعي، لمناقشة مصير المدرب البرازيلي بعد انتهاء مهمته مع المنتخب الأولمبي بحصد المركز الرابع في الأولمبياد.

تلقى روجيريو ميكالي، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، عروضاً من أندية ومنتخبات عربية ولاتينية من أمريكا الجنوبية بعد انتهاء عقده مع اتحاد الكرة والمنتخب الأولمبي.

ووجه روجيريو ميكالي اعتذارا للجماهير المصرية بعد الخسارة من المغرب بسداسية خلال لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، وقال ميكالي في تصريحات تليفزيونية: "أعتذر عما حدث أمام المغرب، نتيجة مباراة المغرب لا نستحقها بالنظر إلى مسارنا فى الدورة، كنا نريد إسعاد الشعب المصري لأنه يستحق وكنا نريد اللعب على الذهب".

من جانبه، علّق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على أداء المنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس قائلا: "منتخب كرة القدم قدم مستوى مُميّزاً في الدورة وتمكن من إحراج فرنسا صاحبة الأرض، وكنا نأمل في تحقيق ميدالية برونزية ولكن مباراة المغرب كانت لها ظروف خاصة، مؤكدا أننا سنحافظ على البرازيلي ميكالي في هذه المرحلة السنية".

فيما توجه إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة إتحاد الكرة، بالاعتذار لجماهير الكرة المصرية، بعد هزيمة الفراعنة أمام المغرب بسداسية نظيفة، وقال إيهاب الكومي خلال تصريحات تليفزيونية، إن أكثر المتشائمين كان لا يحلم بتجاوز الدور الأول، ولكن سقف الطموحات ارتفع بعد تحقيق الانتصارات وتصدر المجموعة.

وسقط منتخب مصر الأولمبي في فخ الهزيمة أمام نظيره المغربي، بستة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعت المنتخبين، الخميس، على ملعب "لا البوجوار"، في مواجهة تحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية في أولمبياد باريس 2024، وبهذه النتيجة يتوج ببرونزية أولمبياد باريس 2024، للمرة الأولى في تاريخه.

خاض منتخب مصر في الدور الأول «دور المجموعات» 3 مباريات فاز في مباراتين وتعادل سلبيا في مباراة وحصد 7 نقاط وتأهل متصدرا للمجموعة . وخرج منتخب مصر بشباكه نظيفة في مباراتين وسجل 3 أهداف وسكنت شباكه هدف وحيد ، وفي الجولة الأولي تعادل منتخب مصر الأولمبي أمام الدومينيكان سلبيا قبل أن بفوز على أوزبكستان بهدف أحمد نبيل كوكا في الجولة الثانية وكرر الفوز في الجولة الثالثة على إسبانيا بهدفين لهدف سجلهما إبراهيم عادل.