شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يستعين بثنائية الأهلى لاستكشاف زد قبل مواجهة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

استعان الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة علي ماهر، بالمباريات السابقة لفريق زد في الدوري، آخرها مواجهة الأهلي، والتي انتهت بفوز الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف، وذلك لاستكشاف فريق زد والتعرف على أهم نقاط القوة والضعف لدى أبناء مجدي عبد العاطي، قبل مواجهة الأربعاء المقبل.

ويستعد النادى المصري لمباراته بالجولة الثالثة والثلاثين من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق زد والمقرر إقامتها فى الخامسة والنصف مساء الأربعاء المقبل باستاد برج العرب.

وكان علي ماهر، المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، قد قرر منح لاعبيه راحة سلبية ليوم واحد، وذلك عقب الفوز على البنك الأهلي في مباراة دور الـ 16 ببطولة كأس مصر، والتي جمعت الفريقين مساء الجمعة.

ويستهدف النادي المصري تدعيم أكثر من مركز خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة، أبرزها، حراسة المرمى بعد إصابة عصام ثروت بالصليبي وكذلك خط الظهر والهجوم بعد رحيل الثنائي، معتز زدام وغيلاس قناوي.

ويحتل النادي المصري المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري برصيد 52 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 32 مباراة، حيث فاز في 15 لقاء وتعادل في 7 مواجهات وتلقى الهزيمة في 10 مباريات أخرى، وسجل لاعبو المصري 39 هدفاً واستقبلت شباكهم 38.