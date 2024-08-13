شكرا لقرائتكم خبر عن محمد كيشو: سأقاضى كل من اتهمنى دون دليل.. وأعد بتحقيق ميدالية في لوس أنجلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد إبراهيم كيشو البطل الأولمبي، أنه لم يتعرض للفتاة بأي شكل من الأشكال وتصادم بها بطريق الخطأ.

وقال محمد إبراهيم كيشو في تصريحات تليفزيونية: "صدمت من ردود أفعال الشارع المصري على الأخبار التي تم نشرها بشأني دون التأكد من صحة الواقعة".

وأضاف: "كنت أنتظر من اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس الاتحاد أن يدعموني بشكل أكبر، حكموا عليا دون معرفة الحقيقة".

وتابع: "سأقاضي كل من اتهمني دون أي دليل، منذ وقوع الأزمة كنت أفكر بالكامل في أسرتي فقط لا غير".

واستطرد: "تعرضت لضغط نفسي بعد خسارتي في الأولمبياد، ولم أملك معدا نفسيا، لذلك قررت معالجة نفسي بالخروج والابتعاد عن أي ضغوط".

وأردف: "أوعد الشعب المصري بتحقيق ميدالية في أولمبياد لوس أنجلوس 2028".

واختتم: "حتى الآن لست مستوعبا ما حدث معي وتوديعي للأولمبياد بهذا الشكل وحزين من رد فعل الشارع المصري ضدي".