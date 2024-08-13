شكرا لقرائتكم خبر عن خطوة جديدة من محمد على بن رمضان لتسهيل صفقة انتقاله للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

عرض التونسي محمد علي بن رمضان لاعب نادي فيرينكفاروسي المجري التنازل عن مستحقاته المالية لدى النادى فى سبيل تسهيل صفقة انضمامه للنادى الاهلى.

كثّف مسئولو النادي الأهلي اتصالاتهم خلال اليومين الماضيين لضم التونسي محمد علي بن رمضان.

ودخل الأهلي في مفاوضات مكثفة مع اللاعب التونسي لارتداء القميص الأحمر من أجل تعويض النجم المالي آليو ديانج، الذى انتقل مؤخراً لنادي الخلود السعودي على سبيل الإعارة لمدة موسم.

وطلب النادي المجري الحصول على 3 ملايين دولار لبيع اللاعب، ثم وافق على تخفيض المبلغ إلى مليونى و500 ألف دولار، لكن عرض الأهلي مازال متوقفاً عند مليون و700 ألف دولار.

ورحب محمد علي بن رمضان بالعرض الأهلاوي، وفضّله على عروض أخرى، أبرزها من الترجي التونسي، ويُعد بن رمضان أحد اللاعبين المطلوبين من مارسيل كولر مدرب الفريق.

حسم النادي الأهلي تعاقده مع الظهير المغربي يحيى عطية الله، لاعب سوتشي الروسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وبات عطية الله ثاني صفقات الأهلي فى الميركاتو الصيفي الحالي، بعد التعاقد مع يوسف أيمن قادما من الدحيل القطري على سبيل الإعارة أيضا.

ولا يزال ملف الصفقات الجديدة قابلا للزيادة فى أروقة القلعة الحمراء تنفيذاً لطلبات السويسري مارسيل كولر مدرب الفريق.