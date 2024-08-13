شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عمر حكما لمباراة الإسماعيلى والمقاولون.. والبنا لفاركو والبنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة تعيين أمين عمر حكما لمباراة الإسماعيلى والمقاولون، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الأسبوع الـ33 بالدورى المصرى، ومحمود البنا لمباراة البنك الأهلى وفاركو، وطارق مجدى لمباراة الجونة وبلدية المحلة.

وأعلن إيهاب جلال المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، عن قائمة فريقه استعدادا لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها اليوم الثلاثاء، على استاد الإسماعيلية، في إطار منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من دورى nile.

وجاءت قائمة الإسماعيلى لمواجهة المقاولون العرب كالتالى:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم، كمال السيد

الدفاع: عبد الكريم مصطفى، محمد نصر، حاتم سكر، عصام صبحى

الوسط: عماد حمدى، عبد الرحمن مجدى، هشام محمد، محمد بيومى، محمد عبد السميع، عبد الرحمن الدح، عمر الساعى، مروان حمدى،محمد خطارى، عمر القط، إيريك تراورى

الهجوم: نادر فرج، خالد النبريصى، حسن صابر

من ناحية أخرى، وصل للقاهرة محمود عاشور الحكم الدولى قادما من باريس بعد المشاركة بمنافسات كرة القدم فى دورة الألعاب الاوليمبية التي استضافتها فرنسا خلال الفترة من خلال الفترة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس 2024.

ونجح عاشور في تقديم صورة مشرفة للتحكيم المصرى والعربى والأفريقى، مما دفع فيفا لاختياره للمشاركة في المباراة النهائية بين فرنسا وإسبانيا التي حسمها الأخير 5/3 في مباراة ماراثونية تألق فيها طاقم الحكام بقيادة ومعه محمود عاشور حكم الفيديو.