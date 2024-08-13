شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات تحسم أضلاع مثلث الهبوط فى الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء عمرالثلاثاء، 13 أغسطس 2024 12:58 ص
احتدم صراع قاع مسابقة دوري NILE، قبل انتهاء المسابقة المحلية بجولتين، حيث تتنافس 4 فرق على مقعدين فقط للبقاء تحت الأضواء والشهرة والهروب من مصير الهبوط إلى دوري المحترفين.
وكان الفريق الداخلية قد هبط رسمياً إلى القسم الثاني ودوري المحترفين، لينتظر ثنائي آخر لإكمال أضلاع مثلث الهبوط.وجاءت الفريق المتنافسة على البقاء في الدوري كالتالي:
الإسماعيلي: في المركز الـ 14 برصيد 32 نقطة
فاركو: في المركز الـ 15 برصيد 31 نقطة
بلدية المحلة: في المركز الـ 16 برصيد 27 نقطة
المقاولون العرب: في المركز الـ 17 برصيد 25 نقطة
ـ الجولة 33: الإسماعيلي
ـ الجولة 34: الجونة
ـ الجولة 33: الجونة
ـ الجولة 34: الزمالك
ـ الجولة 33: البنك الأهلي
ـ الجولة 34: إنبي
الجولة 33: المقاولون العرب
الجولة 34: سموحة
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