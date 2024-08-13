شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات تحسم أضلاع مثلث الهبوط فى الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

احتدم صراع قاع مسابقة دوري NILE، قبل انتهاء المسابقة المحلية بجولتين، حيث تتنافس 4 فرق على مقعدين فقط للبقاء تحت الأضواء والشهرة والهروب من مصير الهبوط إلى دوري المحترفين.

وكان الفريق الداخلية قد هبط رسمياً إلى القسم الثاني ودوري المحترفين، لينتظر ثنائي آخر لإكمال أضلاع مثلث الهبوط.

وجاءت الفريق المتنافسة على البقاء في الدوري كالتالي:

الإسماعيلي: في المركز الـ 14 برصيد 32 نقطة

فاركو: في المركز الـ 15 برصيد 31 نقطة

بلدية المحلة: في المركز الـ 16 برصيد 27 نقطة

المقاولون العرب: في المركز الـ 17 برصيد 25 نقطة

المباريات المتبقية لفرق القاع في جدول المسابقة: 1ـ المقاولون العرب

ـ الجولة 33: الإسماعيلي

ـ الجولة 34: الجونة

2ـ بلدية المحلة

ـ الجولة 33: الجونة

ـ الجولة 34: الزمالك

3ـ فاركو

ـ الجولة 33: البنك الأهلي

ـ الجولة 34: إنبي

4ـ الإسماعيلي

الجولة 33: المقاولون العرب

الجولة 34: سموحة