شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم فى الجولة 33 بالدوري والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

تُستكمل اليوم، الثلاثاء، مباريات الجولة 33 من عمر مسابقة دوري Nile، بـ 3 مواجهات مثيرة، خاصة أنها ستحدد بشكل كبير أضلاع مثلث الهبوط إلى دوري المحترفين، بعد تأكد هبوط الداخلية بشكل رسمي، حيث يحل فريق المقاولون العرب ضيفاً على الإسماعيلي، كما يلتقي بلدية المحلة مع الجونة، ويستضيف البنك الأهلي نظيره فاركو.

موعد مباراة المقاولون والاسماعيلي

في التاسعة مساءً، يحل المقاولون العرب ضيفاً على النادي الإسماعيلي في اللقاء الذي يقام باستاد الإسماعيلية، وكانت مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين خلال الدور الأول قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

موعد مباراة الجونة وبلدية المحلة

يستضيف ستاد خالد بشارة، فى التاسعة مساءً، مواجهة مثيرة عندما يحل فريق بلدية المحلة ضيفاً على الجونة، وكانت مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين في الدور الأول قد انتهت بفوز الجونة بهدفين مقابل هدف.

موعد مباراة فاركو والبنك الاهلى

يحل فريق فاركو في التاسعة مساءً ضيفاً على البنك الأهلي، خلال اللقاء الذي يقام باستاد القاهرة الدولي، وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين قد انتهت بفوز فاركو بهدفين مقابل هدف.

القنوات الناقلة

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدورى في وجود باقة من أكبر المحللين الرياضيين.