شكرا لقرائتكم خبر عن 12 فريقا يشاركون فى دورى مهرجان العلمين للكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد دوري أبطال الساحل للكرة النسائية بمهرجان العلمين الجديدة، مشاركة 12 فريقًا من مختلف الأندية والجمعيات الرياضية، مما يضمن منافسة قوية وإثارة كبيرة.

وستقام المباريات على ملعب سكور جراس بالعلمين الجديدة، والذي تم تجهيزه لاستضافة هذا الحدث الرياضي الكبير، وتنطلق هذه الفعاليات المرتقبة الخميس المقبل.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أطلقت قناة U LIVE، لنقل فعاليات مهرجان العلمين في دورته الثانية، وتأتى القناة الجديدة على تردد 11785 رأسي باسم قناة المتحدة U LIVE وتستمر القناة فى العمل حتى انتهاء مهرجان العلمين في نهاية شهر أغسطس القادم، حيث تستمر القناة لأكثر من 50 يوما، تقدم فيها أهم فعاليات مهرجان العلمين.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب سياحا من مختلف الجنسيات، ويشهد مهرجان العلمين أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب.