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وزير الرياضة يستقبل الأبطال بمطار القاهرة.. ويؤكد: استحققتم تهنئة القيادة السياسية

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القاهرة - سامية سيد -  

استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بمطار القاهرة الدولى أبطال مصر الحاصلين على الميداليات الأوليمبية، وذلك ضمن منافسات دورة الألعاب الأوليمبية باريس 2024 أحمد الجندى لاعب المنتخب المصري للخماسي الحديث والحاصل على الميدالية الذهبية وسارة سمير الحاصلة على الميدالية الفضية وكذلك جميع اللاعبين القادمين عقب انتهاء منافسات الدورة الأوليمبية.

 

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-وزير الرياضة مع الأبطال 

 

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الوزير فى استقبال الأبطال 

 

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استقبال بالورود

 

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-وزير الرياضة 

 

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وزير الرياضة مع أبطال مصر 

 

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الوزير وياسر ادريس 
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وزير الرياضة 

 

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فرحة الأبطال 

وأكد وزير الشباب والرياضة أنه فخور بجميع أبطال مصر الذين رفعوا علم مصر فى المنافسات الأوليمبية وكذلك جميع اللاعبين أعضاء البعثة وخاصة ممن لم يحالفهم التوفيق وكانوا على بعد خطوة واحدة من تحقيق حلم الميدالية الأوليمبية وحققوا مراكز متقدمة .

وأشار الدكتور أشرف صبحي أن دعم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية المتواصل لأبطال مصر ومتابعة سيادته المستمرة والتى تمثلت فى استقبال فخامته لأبطالنا الحاصلين على الميداليات الذهبية بدورة الألعاب الأفريقية وكذلك التهنئة لأبطالنا فور تحقيقهم للميداليات فى المنافسات الأوليمبية باريس 2024 تمثل الدافع الأهم لتحقيق الإنجازات التى تليق بالدولة المصرية ومكانتها وتلبي طموحات وتطلعات الجماهير المصرية.

وحرص الدكتور أشرف صبحي خلال مراسم استقبال الأبطال على تشجيع جميع الأبطال أعضاء البعثة المصرية وأن المنافسات الأوليمبية يجب أن تكون البداية لتحقيق الريادة القارية والعالمية مؤكداً لهم أن الدولة مستمرة فى تهيئة المناخ المناسب للأبطال من خلال توفير كافة المتطلبات وتصحيح أية أخطاء تعتري مسارهم على كافة المستويات، وطالب وزير الشباب والرياضة الجماهير المصرية باستمرار دعم ومؤازرة الأبطال خلال الفترة المقبلة فى كافة المحافل الافريقية والعالمية تعزيزاً لقدراتهم على تحقيق الإنجازات الرياضية.

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