شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يطالب إدارة الأهلي بحسم الصفقات الجديدة قبل بدء فترة الإعداد والان مع تفاصيل الخبر

طالب مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي ، إدارة ناديه بحسم الصفقات الجديدة في أسرع وقت، والانتهاء من الأسماء التي طلبها لتدعيم صفوف الفريق قبل انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد، وعدم التأخر فى انضمام اللاعبين الجديد إلى فترة التحضير للموسم المقبل، في ظل رغبته فى انخراط اللاعبين سريعا وسط المجموعة والانسجام بشكل جيد مع اللاعبين القدامى والتعرف على فلسفة وأفكار المدرب.

ويرغب كولر فى تواجد الصفقات الجديدة التي طلب التعاقد معها قبل بدء فترة الإعداد من أجل انسجام اللاعبين القدامى واللاعبين الجدد بدلا من قدومهم في وقت متأخر ويحتاجون وقتا أطول من أجل التأقلم مع الفريق، كما حدث في صفقة الفرنسي أنتوني موديست الذي انضم للأهلي قبل مباراة السوبر الأفريقي بيومين ولم يتمكن من المشاركة بخلاف عدم جاهزيته الفنية للمشاركة في المباريات، وهو ما اضطر الجهاز الفني لتخصيص برنامج بدني مكثف من أجل تجهيز اللاعب الفرنسي للمشاركة في المباريات.

وطلب كولر من إدارة الأهلي قبل رحيله التعاقد مع ظهير أيسر ومدافع ومهاجم وجناح أجنبيين ولاعب وسط سوبر، ونجحت الإدارة الحمراء في حسم صفقتين حتى الآن بعد التعاقد مع يوسف أيمن مدافع الدحيل القطري ويحيى عطية الله ظهير أيسر سوتشي الروسي.