شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يستدرج المقاولون العرب فى مهمة حسم البقاء بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

في التاسعة مساءً، يحل المقاولون العرب ضيفاً على النادي الإسماعيلي في اللقاء الذي يقام باستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة 33 من عمر مسابقة دوري Nile، وكانت مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين خلال الدور الأول قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ويحتل فريق المقاولون العرب المركز الـ 17 وقبل الأخير بجدول مسابقة الدوري برصيد 25 نقطة، بعدما خاض 32 مباراة، حيث فاز في 5 مباريات وتعادل في 10 مواجهات، وخسر 17 لقاء آخر، وسجل لاعبو المقاولون 31 هدفاً واستقبلت شباكهم 55.

وهبط فريق المقاولون العرب إكلينيكياً إلى دوري المحترفين للمرة الثالثة في تاريخه، بعد الهزيمة الثقيلة التي تلقاها ذئاب الجبل أمام الأهلي برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 23 والمؤجلة من الدوري.

ويحتاج المقاولون العرب إلى تعثر فاركو بالهزيمة في آخر مباراتين، وتوقف رصيده عند النقطة 31، بالإضافة إلى فوز المقاولون بآخر مباراتين بشرط أن يقلص فارق الأهداف مع فاركو الذي يصب فى صالح فاركو، فى ظل التساوي فى المواجهات المباشرة بين الفريقين بعدما انتهت مباراتيهما بالتعادل الإيجابي 1-1.

وفي حال تعثر المقاولون العرب بالتعادل أو الهزيمة في مباراة اليوم سيتأكد هبوط ذئاب الجبل رسمياً إلى دوري المحترفين.

على الجانب الآخر، يحتل الإسماعيلي المركز الـ 14 في جدول مسابقة الدوري برصيد 32 نقطة، حصدها بعد خوض 32 مباراة، حيث فاز في 7 مباريات وتعادل في 11 لقاء وخسر 14 مواجهة أخرى، وسجل لاعبو الإسماعيلي 32 هدفاً واستقبلت شباكهم 40.

ويأمل الإسماعيلي تحت القيادة الفنية لإيهاب جلال في استغلال عامل الأرض والجمهور للفوز على المقاولون العرب ورفع رصيده إلى النقطة 35 للابتعاد عن صراع الهبوط المحتدم في قاع الجدول.